محمود ياسين جونيور يتجه لتجارة المخدرات في مسلسل محارب

يواجه محمود ياسين جونيور صراع نفسي من خلال شخصية إبراهيم التي يقدمها في مسلسل محارب، حيث يرسم صورة لشاب يمر بتحول كبير، من شخصية طموحة إلى شخصية تمارس أعمالاً مشبوهة، وذلك ضمن أحداث مسلسل محارب الذي يعرض على قناة CBC ومنصة جوّي.

يبدأ إبراهيم في ترك أصوله وقيمه، ويبيع حق أمه ويخون شقيقه في صفقة مع المحامي الخاص بقاتل أمه، لا يقف عند هذا الحد بل ينكر أصله ويترك اخته والحارة التي نشأ فيها، تتزايد تصرفاته السلبية بمرور الوقت، ويصبح أكثر تقبلًا للأفكار الخاطئة من أصدقائه السيئين.

بتطور الأحداث، يصبح إبراهيم مدفوعًا بالجشع والطمع، فبعد أن يقنعه صديقه بالمشاركة في تجارة المخدرات وبيعها، تلمع الفكرة في ذهن إبراهيم، رغم رفضه في بادئ الأمر لكن يتضح أنه مستعد للمخاطرة بكل شيء من أجل الحصول على المال.

تتباين مسارات إبراهيم خلال أحداث مسلسل محارب بشكل درامي، حيث يظهر تحوله من شاب طموح و(جدع) إلى شخصية مظلمة ومعقدة تتجاهل قيمها الأصلية وتغوص في عالم فاسد. هل يعود إبراهيم إلى رشده أم سيكمل في هذا الطريق المظلم؟

تدور أحداث مسلسل محارب حول شاب قادم من الصعيد لكي يعيش مع أسرته في القاهرة بعيداً عن مشاكل أقربائه، ويضطر إلى العمل لإعالة أسرته حتى يتورط في قضية تغير مسار حياته، المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك محمود ياسين جونيور في بطولة المسلسل أمام النجوم حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي.