لافينيا نادر: أتسبب فى تغيير حياة أكرم حسنى خلال أحداث «بابا جه»

تعتبر لافينيا نادر من الأطفال التي لها طابع خاص ومميز في التمثيل، حيث أثبتت موهبتها في أكثر من عمل فني أبرزها مسلسل صوت وصورة، والذي حققت من خلاله نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا مع نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم الفنانة حنان مطاوع.

أثبتت موهبتها فى أكثر من عمل فنى.. أبرزها مسلسل صوت وصورة

وظهرت لافينيا نادر في السباق الرمضاني الماضي بأكثر من عمل فني، خطفت الأنظار إليها بشكل كبير وإيجابي حيث ظهرت في: «حضرة العمدة، سره الباتع، كشف مستعجل»، كما ظهرت في الحلقة الأخيرة من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة مع النجمة يسرا ومايان السيد وآدم الشرقاوي.

وتحافظ الطفلة لافينيا نادر على المشاركة في السباق الرمضاني 2024، حيث إنها تشارك بمسلسل بابا جه، مع الفنان أكرم حسني، حيث ينتمي العمل إلى نوعية الأعمال ذات 15 حلقة، في إطار كوميدي تشويقي.

كشفت لافينيا نادر عن كواليس مشاركتها في مسلسل بابا جه، وقالت: «أقدم دور فتاة تدعى جودي، وهي الابنة الوحيدة للفنان أكرم حسني، وتتميز ضمن الأحداث بخفة الظل وحب أبيها، وأحيانًا تحاول مساعدته».

وتابعت في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: «دوري مهم ورئيسي في العمل، أتسبب أنا ونسرين أمين في تغيير مجرى حياة أكرم حسني، ويحتوي العمل على عدة مفاجآت خلال الحلقات القادمة».

وأشارت إلى أنها سعيدة بالمشاركة في المسلسل، والتعاون مع أكرم حسني لأول مرة، كما أن كواليس العمل معه كانت ممتعة، وكان يُعاملها بلُطف خلال التصوير، ويضحكان معًا دائمًا.

واختتمت تصريحاتها قائلة: «سعيدة بمشاركة أكرم حسني الغناء في الأغنية الخاصة بمسلسل بابا جه»، لافتةً إلى أنها تنتظر رد فعل الجمهور على المسلسل.

يُعرض مسلسل بابا جه، حصريًا على قناة «dmc» الساعة 7:45 مساءً، وعلى قناة «dmc دراما» الساعة 11 مساءً، كما يُعرض على منصة «WATCH IT» بالتزامن مع العرض على «dmc» الساعة 7:45 مساءً.

يُشارك في بطولة مسلسل بابا جه، نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.



