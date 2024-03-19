خبير دولي: العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لم تشهد تغييرا جذريا

قال جي دويج، أستاذ العلاقات الدولية، إنه لا يعتقد أن التغيير في الموقف والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية بالغ أو كبير، ويمكن النظر إلى تاريخ هذه العلاقات التي بدأت منذ القدم، حيث كانت هناك الكثير من العلاقات المثمرة والبناءة بين الطرفين، وكانت هناك الكثير من الأزمات التي مرت خلال هذه العلاقات لكنها مرت بشكل آمن.

وأضاف "دويج"، خلال مداخلة برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، "النقطة الأساسية هنا أنه ليس هناك تغيير جذري، ولكن أعتقد أن هناك بعض التغيرات التي تسيطر على طبيعة هذه العلاقات من حين لآخر، لكن هناك بعض الاعتراض على السياسات الأمريكية من الداخل وبالإضافة لهذا هناك بعض الانشقاقات الداخلية بين الأحزاب فهناك جانب يدعم إسرائيل".

وأشار إلى أن هناك خطا فاصلا، ولكن الهدف الأساسي هو محاولة الحفاظ على الاستقرار بكل قدر ممكن دون القضاء على طرف دون طرف، ولا يوجد تغيير جذري فالعلاقات الأمريكية والإسرائيلية مستقرة وهناك دعم كبير لهذه العلاقات وتعزيزها إلى مستوى كبير للغاية.