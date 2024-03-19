ترتيب الدوريات الخمس الكبرى قبل مباريات التوقف الدولي

انتهت المنافسات المحلية في الدوريات الخمس الكبرى، مساء الأحد الماضي، حيث انطلقت فترة التوقف الدولي التي تقام في شهر مارس الجاري خلال الفترة من 18 إلى 26 من الشهر الحالي.

حافظت الأندية التي تتصدر جداول ترتيب الدوريات الأوروبية الكبيرة، على صدارتها للترتيب قبل انطلاق مباريات التوقف الدولي.

تربع ريال مدريد على قمة ترتيب الدوري الإسباني، بالرغم من خطف برشلونة مركز الوصافة من جيرونا، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في الجولة التاسعة والعشرين من الليجا.

ويتقاسم أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، بعد حصد كل منهما 64 نقطة، بعد تعادل الريدز مع مانشستر سيتي في الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج.

أما باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، وسع الفارق مع بايرن ميونخ أقرب الملاحقين على قمة البوندسليجا إلى 10 نقاط، ليقترب من كسر هيمنة البافاري على اللقب في السنوات الماضية.

بينما تعثر إنتر ميلان أمام ضيفه نابولي بالتعادل بهدف لمثله في الجولة 29 من الدوري الإيطالي، ولكن ظل النيراتزوري على القمة بفارق 14 نقطة عن جاره ميلان، الذي قفز على مركز الوصيف، الذي استمر به يوفنتوس طويلًا في الأشهر الماضية بالموسم الجاري 2023-2024.

فيما اكتسح باريس سان جيرمان بقيادة نجمة كيليان مبابي، مضيفه مونبلييه بنتيجة 6-2، في الجولة 26 من الدوري الفرنسي، ليتربع على جدول ترتيب مسابقة «ليج 1» بفارق 12 نقطة عن بريست.

ترتيب الدوري الإسباني:

1- ريال مدريد 72 نقطة

2- برشلونة 64 نقطة

3- جيرونا 62 نقطة

4- أتلتيك بلباو 56 نقطة

5- أتلتيكو مدريد 55 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- أرسنال 64 نقطة

2- ليفربول 64 نقطة

3- مانشستر سيتي 63 نقطة

4- أستون فيلا 56 نقطة

5- توتنهام 53 نقطة.

ترتيب الدوري الألماني

1- باير ليفركوزن 70 نقطة

2- بايرن ميونخ 60 نقطة

3- شتوتجارت 56 نقطة

4- بوروسيا دورتموند 50 نقطة

5- لايبزيج 49 نقطة

6- آينتراخت فرانكفورت 40 نقطة.

ترتيب الدوري الإيطالي

1- إنتر ميلان 76 نقطة

2- ميلان 62 نقطة

3- يوفنتوس 59 نقطة

4- بولونيا 54 نقطة

5- روما 51 نقطة.

ترتيب الدوري الفرنسي

1- باريس سان جيرمان 59 نقطة

2- بريست 47 نقطة

3- موناكو 46 نقطة

4- ليل 43 نقطة

5- نيس 43 نقطة.