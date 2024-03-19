أحمد شوبير: لما أقرأ إني بيتقال عليَّ بتاع مصالح بضحك

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إنّه دعم محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي دون أن تكون له مصلحة شخصية، موضحًا: «والله مليش مصلحة مع كابتن الخطيب، أنا أكتر واحد يتقال عليه بتاع مصالح، وأقعد أقرأ وأضحك».

وأضاف شوبير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي النهار والمحور: «لم أعرض أن تشارك ابنتي في قائمة محمود الخطيب، هذا لم يحدث أبدا، كابتن الخطيب كان عاوزني معاه نائب في القائمة واعتذرت».

وتابع: «اعتذرت لأني اعتزلت العمل العام، أنا بشتغل إعلامي وشغلي لا يسمح لي، وسيكون هناك تعارض».

وردت عليه الإعلامية بسمة وهبة، قائلة: "اعتذرت لأنك تريد أن تصبح رئيس النادي الأهلي"، ليرد: "لأ، مش في طموحاتي ولا في دماغي أي انتخابات خالص، وكان في دماغي إني أبقى رئيس اتحاد الكرة، يوما ما ممكن ده يحصل، والنادي الأهلي منزلش انتخاباته لأن من يديرونه ناس محترمون وشاطرين ".

