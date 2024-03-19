أحمد شوبير: الحضري ساعات بيقول كلام ملوش لازمة.. لكنه الأفضل في تاريخ مصر

قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، إنّ مشكلة عصام الحضري تكمن في الاندفاع والتسرع، موضحًا: "مرة واحدة يقول كلمتين من غير لازمة ولا داعي".

وأضاف شوبير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي النهار والمحور: "كلما سُئلت عن الحارس الأفضل في تاريخ مصر، أقول إنه عصام الحضري وأنا مغمض العينين، وهذا تاريخ وأرقام لا يمكن لأحد تكذيبها".

وتابع: «من حقي ألا أقول إنه الأفضل، يمكن أن أقول إنني الأفضل أو ثابت البطل أو إكرامي، لكن عصام الحضري أفضل مني ومن أي حارس في تاريخ مصر، فقد فاز بثلاثة ألقاب لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ولعب كأس العالم، وهو في السادسة والأربعين من عمره».

وأوضح: «عصام درب حراس مرمى المنتخب الأول، والمنتخب الأولمبي، والمنتخب السوري، أما أنا فإعلامي، وتجاوزت الستين من عمري، وبالتالي لا يُعقل أن أكون منشغلا به حتى الآن، ولا مشكلات بيني وبين أي شخص آخر».

