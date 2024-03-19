تعرف على سبب ترحيب إدارة الزمالك ببيع زيزو في الميركاتو الصيفي

رحبت إدارة نادي الزمالك ببيع أحمد مصطفى زيزو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال وصول عرض مالي قوي.

ويأتي سبب ترحيب إدارة نادي الزمالك ببيع أحمد مصطفى زيزو نظرا لاقتراب انتهاء تعاقده مع النادي الأبيض، حيث يحق لزيزو التوقيع لنادي آخر بداية من شهر يناير من العام القادم، لاسيما وأن عقده مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم المقبل الجديد.

ويعد زيزو من أهم لاعبي الزمالك في الفريق حاليا ويعتمد عليه المدير الفني جوميز بشكل أساسي في كل المباريات.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك لمواجهة فيوتشر في ذهاب دور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم ٢٩ مارس الجاري، بينما يقام لقاء الإياب يوم ٧ أكتوبر المقبل.