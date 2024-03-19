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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

رامز جلال عن حمادة هلال وأحمد فهمي.. حاتي الفن ومداح الدراما 

حمادة هلال و أحمد
حمادة هلال و أحمد فهمي
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حلَّ كل من حمادة هلال وأحمد فهمي ضيوف حلقة اليوم من برنامج "رامز جاب من الآخر"، عبر قناة Mbc مصر عقب أذان المغرب مباشرة ويقدمه الفنان رامز جلال.

وبدأ رامز جلال الحلقة على طريقته الطريفة قائلًا: "واحد كان بيغني شعبي واتجه للرومانسي والنحنحة، والثاني خلع من فرقته وسابها متسوحة، وعينهم زاغت وراحت للتمثيل".

وتابع: "واحد استحلى نفسه وقال أنا محمود قابيل، والثاني عشان طلع ملاكم في فيلمه قال هكون للسقا بديل، واحد عامل فيها برنس الأشباح، وعمال يحضر في عفاريت وأرواح، والثاني مش مكفيه الهبش من التمثيل والأغاني، فتح محل كفتة وكباب ووشه اتملا هباب، معانا ومعاكم حاتي الفن ومداح الدراما، كبابجي الاغنية والمطرب المخاوي".

تقوم فكرة برنامج رامز جلال هذا العام على تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، بعضهما حادث خلاف بينهما أبرزهم؛ أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

الفنان رامز جلال برنامج رامز جاب من الاخر حمادة هلال أحمد فهمي