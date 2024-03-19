استشهاد مدير مركز شرطة النصيرات في قصف إسرائيلي

استشهد اليوم الثلاثاء مدير مركز شرطة النصيرات، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة أمام مقر الأونروا في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن مجدي عبد العال، مسؤول قوات التدخل وحفظ النظام بجهاز الشرطة؛ استشهد جرّاء قصف الاحتلال لسيارته خلال مهمة تأمين شاحنات المساعدات في رفح جنوب قطاع غزة كذلك، استشهد 6 أشخاص كانوا يحرسون شاحنة مساعدات في قصف إسرائيلي على شمال رفح جنوبي القطاع.

كما سبق أن استشهد عدد من رجال الشرطة الفلسطينية أثناء تأمين المساعدات، من بينهم مدير الشرطة الخاصة بمدينة رفح مجدي عبد العال إثر استهداف الاحتلال لسيارته في رفح جنوب قطاع غزة، وفق ما نقلته الجزيرة عن مصادرها.

في سياق متصل قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 81 شهيدا و116 مصابين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف "الصحة الفلسطينية": ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31726 شهيدا و73792 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

يذكر أن الشعب الفلطسيني يتعرض لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.