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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

ناهد السباعي: مدرسة الراهبات غيرت تفاصيل شخصيتي وأحترم كل الأشخاص

الفنانة ناهد السباعي
الفنانة ناهد السباعي
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أكدت الفنانة ناهد السباعي، أنها درست في مدرسة الراهبات والتي غيرت الكثير من تفاصيل شخصيتها، موضحة أن في هذه الحياة كل تفاصيل اليوم بالتزام وتعلمت منها بالالتزام واحترام كل الأشخاص كافة المناسبات.

وأشارت "السباعي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها تعلمت الكثير من خلال دراستها بمدرسة الراهبات وتحبها جدًا، موضحة أنها بعد دخولها الجامعة تعرفت على المجتمع بشكل اخر على عكس ما كانت تعيشه في مدرسة الراهبات، ووجدت الاختلاط في الدراسة وفي الراهبات لم يكن بها أي اختلاط.

وكشفت ناهد السباعي، عن أنها شاركت في أحد المشاهد من مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" وكان في فرح من الأفراح، مشددة على أنه لا يحزنها مصطلح "أبناء العاملين" ولكنه يسعدها كثيرًا.

الفنانه ناهد السباعى مدرسة الراهبات لن أعيش فى جلباب أبي