ناهد السباعي: أهلي خط أحمر وبعمل اللي يرضيني وكلام الناس آخر همى

أكدت الفنانة ناهد السباعي، أن الأفلام في السابق كانت أكثر جراءة وكان في كل شيء وكافة الأشكال، قائلة "مش بخاف من أحاديث الجمهور، وأعمل اللي يرضيني كده كده الناس هتتكلم.. كلام الناس أخر همي".

وأوضحت "السباعي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما كان يحزنها هو عدم تقبل والدتها لأي عمل فني لها، مشددة على أن كل وقت له شكله، ولكن والدتها تربت في أسرة فنية ولذلك هي تتعامل مع الفن بهذا الأسلوب.

وشددت على أن أهلها وأسرتها بأكملها خط أحمر في حياتها، موضحة أنها لا تقبل أن يكون هناك أي هجوم على أسرتها.