ناهد السباعي: اعترف بوجود المثلية الجنسية لكن أرفض المشاركة في عمل عنهم

علقت الفنانة ناهد السباعي، على موافقتها في تصريح سابقة للمشاركة في عمل عن المثلية الجنسية، مؤكدة أنها لا توافق أن تقدم فيلم عن المثلية الجنسية، موضحة أن الله ذكر قوم لوط ولابد أن نتقبلهم.

وشددت "السباعي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الفن ليس له قيود ولكن هي التي تضع لنفسها قيود في قبول أو رفض أي عمل فني، موضحة أنها معترفة بوجود المثلية الجنسية.

وأشارت إلى أنها لا تقدم عمل عن المثلية الجنسية ولا تشجع على هذا، متابعة : "أنا قولت أنهم موجودين مغلطش.. ولو اتعرض عليا فيلم عالمي عن المثلية الجنسية مش هقبل يكون بعيد عني.. مش هشارك في عمل يروج لهم".