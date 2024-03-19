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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

ناهد السباعي: هيثم زكي مر بوحدة بسبب وفاة والديه.. وعملنا مسجد باسمه

الفنان الراحل هيثم
الفنان الراحل هيثم أحمد زكي
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علقت الفنانة ناهد السباعي، على ما تم تداوله بأن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي رحل في صمت وغيب نجوم الفن عنه، مشددة على أن هذا غير حقيقي، وكان خاطب في هذه الفترة وقبل وفاته بوقت بسيط.

وأشارت "السباعي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها تحدثت معه قبل وفاته بأسبوع، موضحة أنه كان يمر بوحدة بسبب وفاة والدها ووالدتها وأجداده، مشددة على أن أخر مكالمها جمعتهما كانت للاطمئنان عليها خلال تواجده في أحد المهرجانات السينمائية.

ونوهت بأنها استقبلت الخبر بحزن شديدة، مضيفة: "عملنا مسجد بأسمه، بالمشاركة مع أصدقاءه في الدراسة والجامعة وبالمجال الفني".

الفنانه ناهد السباعى الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الاعلامية اسما ابراهيم