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الثلاثاء 19 مارس 2024
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فضائيات

بالفيديو.. هل الدعاء على من ظلمني يفسد الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية
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اجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، علي سؤال متصلة حول هل الدعاء على من ظلمها يفسد الصيام ويضيع عليها الأجر؟. 

وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم: " بنا بيقول لا يحب الجهر بالسوء الا من ظلم، لكن الاولى نقول حسبي الله العظيم". 
وتابع: "فوض الامر لله، الدعاء على من ظلمك لا يفسد الصيام، لكن التفويض أفضل لأن جايز يكون فى ظنك أنت انه هو ظلمك لكن هو لم يظلمك". 
 

الدكتور محمد عبد السميع دار الإفتاء المصرية الصيام