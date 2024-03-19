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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط عاطل يعاني اضطرابا نفسيا بعد إلقائه زجاجة مولوتوف على جيرانه بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة حادثة مروعة تورط فيها شاب يُعاني من اضطرابات نفسية، حيث قام بإلقاء زجاجة مولوتوف على جيرانه متسببًا في إصابتهم بحروق متفرقة.


وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على الشاب المتهم بإلقاء الزجاجة المولوتوف، والذي تبيّن أنه يُعاني من مرض نفسي يُعرف بانفصام الشخصية، وذلك عقب ورود إشارة من المستشفى بوجود شخصين مصابين بحروق، حيث أكدا المصابين أن الجاني قام بالاعتداء عليهم اعتقادًا منه أنهم ينوون إيذائه، وأكد شقيق المتهم على حالته النفسية غير المستقرة وتاريخه الطويل من الاضطرابات.

وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اضطراب نفسي انفصام الشخصية بمحافظة الجيزة بولاق الدكرور