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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

خالص التعازي والمواساة.. مدحت العدل يعلن وفاة مونتيرة مسلسل "عتبات البهجة"

زينة مطاوع
زينة مطاوع
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أعلن الكاتب مدحت العدل عن خبر وفاة زينة مطاوع مونتيرة مسلسل "عتبات البهجة" الذي يُعرض خلال السباق الرمضاني 2024، عبر استوري حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون أتقدم أنا وجميع العاملين على مسلسل عتبات البهجة بخالص التعازى والمواساة لأسرة المونتيرة الشابة زينة مطاوع رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

يشارك في بطولة مسلسل "عتبات البهجة" نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم؛ يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.

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