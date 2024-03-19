رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس

استقبلت هيئة النيابةالإدارية وفدًا من طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس برفقة السيد الدكتور عمر رمضان، مدرس القانون الجنائي ومدير المحكمة التدريبية بالكلية، وذلك في إطار تعريف الطلاب برسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.

يأتى هذا في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين كلية الحقوق وهيئة النيابة الإدارية، وتحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، و المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومحمد صافي ، عميد الكلية

وفي مستهل الزيارة استمع الوفد لمحاضرة تعريفية حول نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية ضمن منظومة العدالة المصرية، والبناء التنظيمي للنيابة الإدارية ودورها الهام في مكافحة الفساد المالي والإداري، مع استعراض لأبرز القضايا التي باشرت تحقيقها النيابة الإدارية، وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، التقى فيها الوفد بعدد من المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة، استمعوا خلالها لطبيعة عمل تلك الإدارات والوحدات.

واختتم اللقاء بصورة تذكارية للوفد مع معالي المستشار الجليل حافظ عباس ، رئيس هيئة النيابة الإدارية.