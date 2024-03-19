مصر جاهزة لتحقيق إنجاز كبير في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

تحدث شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية والمشرف على منتخب رفع الأثقال، عن استعدادات المنتخب للمشاركة في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تستضيفها شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري.

وأكد شعبان الخطيب أن منتخب مصر جاهز تمامًا للمشاركة في كأس العالم وحصد الميداليات وتحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية.

وأضاف الخطيب أن منتخب مصر يضم مجموعة من العناصر المميزة على مستوى الرجال والسيدات، مؤكدا أن المنتخب قادر على حصد العديد من الميداليات في منافسات كأس العالم وهي البطولة المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024.

وأضاف الخطيب في تصريحات للمركز الإعلامي للجنة البارالمبية، أن كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في شرم الشيخ ستشهد مستويات عالية من التنافسية بين لاعبي المنتخبات، خاصة أن البطولة هي المحطة الأخيرة لحسم بطاقة التأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.



وأكد الخطيب أن مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى لديه رؤية في الوقت الحالي من أجل صناعة جيل جديد لرفع الأثقال البارالمبي، وذلك سبب الاستعانة بمدرب أجنبي متميز يتواجد معه أيضا جهاز وطني لاكتساب الخبرات.

وأشار الخطيب إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة بشكل عام والرياضات البارالمبية بشكل خاص من القيادة السياسية منذ عام 2014، وأيضاً من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

واختتم تصريحاته مؤكدا أن مجلس الإدارة أجمع علي تكريم البطلة البارالمبية فاطمة عمر بعد تاريخها المشرف مع رفع الأثقال البارالمبي والرياضة المصرية بشكل عام.

ويشارك المنتخب الوطني لرفع الاثقال البارالمبي تضم 19 لاعبًا و18 لاعبة، وجاءت قائمة الرجال:

محمد صبحي وزن 88 كجم، محمد المنياوي وزن 59 كجم، طه عادل عبدالمجيد 54 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، مظهر تمام 80 كجم، عبدالباسط مجدي وزن 97 كجم، عمرو محمد فاروق وزن 107+، هاني محسن وزن 97 كجم، شريف عثمان وزن 65 كجم، محمد الشربيني وزن 97 كجم، إسلام منجي وزن 88 كجم، حسن العطار وزن 80 كجم، عادل مصدق وزن 59 كجم، فؤاد السيد وزن 54 كجم، هادي صموائيل وزن 49 كجم، مروان مصطفى وزن 107+، أحمد سمير وزن 107، محمد علي السيد وزن 72 كجم، ممدوح قذافي حيدر وزن 49 كجم.

وتضم قائمة السيدات كلًا من: أماني الدسوقي وزن 86+، نادية فكري وزن +86، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس وزن 67 كجم، أميمة حسن وزن 50 كجم، صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، راندا تاج الدين وزن 86 كجم، إيناس الجبالي وزن 41 كجم، رانيا علاء الدين المرشدي وزن 79 كجم، نادية حسن وزن 41 كجم، أمل حنفي وزن 79 كجم، نوال الرفاعي وزن 45 كجم، إيمان شلبي وزن 73 كجم، صباح عبدالفتاح وزن 61 كجم، أمل علام حسن وزن 61 كجم، ميادة زين يوسف وزن 55 كجم، جيهان غريب وزن 67 كجم، أشرقت عصام وزن 45 كجم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت المدرب العام، هاني محمد محمود مدربًا، شعبان يحيى الدسوقي مدربًا.

ويشارك في البطولة 34 دولة هي:

أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.