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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

العالم

ميقاتي: الهدنة المتوقعة في غزة تشمل دول المنطقة

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
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توقع نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن تشمل الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة دول المنطقة، وأن تشهد استقرارًا طويل الأمد.


وأضاف ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في كلمة له اليوم الثلاثاء فور بدء جلسة مجلس الوزراء، أن الأزمات التي تعيشها البلاد، لن تنسينا أهوال الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء و تدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الأهالي.
وأشار إلى أن بلاده تعمل على عقد هدنة وإيقاف حرب التدمير والإبادة وعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل ".

 

ميقاتي الهدنة المتوقعة غزة دول المنطقة