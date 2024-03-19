بسبب القضية الفلسطينية.. جميلة عوض تواجه هجوما والمخرج يعتذر

تعرضت الفنانة الشابة جميلة عوض لحالة غضب شديدة بعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل "لانش بوكس"، بعد أن استعانت بجملة أم فلسطيني تبحث عن ابنها الذي استشهد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تداول مواقع التواصل الاجتماعي إحدى مشاهد الحلقة، حيث ظهرت "ندى" الشخصية التي تجسدها الفنانة جميلة عوض باحثة عن طفل في إحدى المحلات الإلكترونية، قائلة: "لو سمحت أنا كنت جاية اسأل عن حد بيشتغل عندكوا هنا اسمه يوسف أو ياسين، أشقر كده شعره كيرلي وحليوة".

حرص مخرج مسلسل "لانش بوكس" هشام الرشيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام؛ قائلًا: "اعتذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لإخواننا مع نص مشهد المسلسل الغير مقصود بالمرة، لم ولن تكون القضية في يوم مجال لأي شيء غير كل الدعم والاحترام، الله يصبر أهلنا في فلسطين ويعينهم".

يشارك في بطولة مسلسل "لانش بوكس" كل من؛ غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، المطرب شاهين، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، علي السبع، وآخرين ومن إخراج هشام الرشيدي.