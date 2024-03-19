عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "مخطط تهجير أهل غزة.. نوايا الاحتلال تتكشف".

وأشار التقرير إلى أن النوايا الخبيثة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يوما بعد يوم على الرغم من المحاولات المستميتة التي يمارسها من أجل إخفاءها عن العالم على مدار أكثر من 6 أشهر.

ولفت التقرير إلى أن مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة كشفت عنه منظمة مختصة بتحديد جرائم العنف التي ترتكبها الدول والجماعات في تحقيق استقصائي، أوضحت فيه أن الاحتلال عمد إلى تهجير سكان قطاع غزة ومارس ما أسمته إرهاب الجغرافيا بحق أكثر من مليوني فلسطيني من سكان القطاع المحاصر.

أوضح التقرير إلى أن المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وفقا للمنظمة الدولية شمل 3 مراحل الأولى بدأت في 13 أكتوبر الماضي عندما أصدر جيش الاحتلال أمر لكل سكان شمال غزة بالإخلاء لجنوب القطاع وفي نفس اليوم قصفت إسرائيل الطريق الآمن الذي أعلنت عنه وهو شارع صلاح الدين، والمرحلة الثانية في ديسمبر الماضي والمرحلة الثالثة والأخيرة كانت متمثلة في الطرد الجماعي لسكان غزة من المناطق الآمنة جنوب القطاع.