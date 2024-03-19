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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مدرب فيوتشر يطالب اللاعبين بالتركيز قبل مواجهة الزمالك

فيوتشر
فيوتشر
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طالب تامر مصطفي مدرب فيوتشر من اللاعبين، بالتركيز في التدريبات وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 29 من الشهر الجاري في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأكد الجهاز الفني للاعبين، أن تأثرهم بإصابة أحمد رفعت الأخيرة هو أمر طبيعي لكن لابد أن يركز الفريق في مواجهة قوية ومصيرية تنتظره أمام الزمالك.

وأوضح الجهاز الفني للاعبين، أن إدارة النادي تهتم بحالة أحمد رفعت وتتابعه والجميع يأمل في أن يعود رفعت سريعا للفريق بالمشاركة في التدريبات والمباريات.

وكان أحمد رفعت قد تعرض للإغماء وتوقف قلبه في مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري، ويضع الجهاز الطبي اللاعب حاليا تحت جهاز تنفس على أمل تحسن حالته في الساعات المقبلة .

وأعلن النادي اليوم الثلاثاء أن رفعت استرد الوعي بشكل جزئي، ولا يزال تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.

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