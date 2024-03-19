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الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان: تلبية المطالب الجماهيرية فى مقدمة الأولويات.. والسكر بـ27 جنيها

معارض اهلا رمضان
معارض اهلا رمضان بأسوان
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن تلبية المطالب الجماهيرية تأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى، ونحرص جاهدين على توفير كافة متطلباته بشكل منتظم ومستمر، ولاسيما من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة .

موضحاً بأن ذلك يتم تنفيذه من خلال معارض " أهلاً رمضان " بمراكز المحافظة، والمنافذ والمجمعات الاستهلاكية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة ارتفاع الأسعار ، ولتحقيق التوازن المطلوب الذى يصب فى صالح المواطنين .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالمتابعة الميدانية والمرور على المخابز البلدية للتأكيد على انتظامها حسب المواعيد المقررة خلال شهر رمضان المعظم، ومتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والجودة المطلوبة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بمتابعة ضبط الأسعار، والاطمئنان على توافر السلع المختلفة، كما قامت الوحدة المحلية بتوزيع 3 ألاف كيلو من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو من خلال ثلاث منافذ موزعة بمختلف أنحاء المدينة وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم.

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معارض أهلا رمضان مواجهة ارتفاع الأسعار أخبار محافظة أسوان