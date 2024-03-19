محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وجاء نص البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسوان بأصدق التهانى القلبية وأرق الأمنيات الطيبة ، أعاده الله على سيادتكم وعلى الشعب المصرى العظيم بمزيد من التقدم والإزدهار، داعياً المولى عزوجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية ، وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وتقدمها".

وبعث محافظ أسوان ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وأيضاً للفريق أول محمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية .

وأكد محافظ أسوان على أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائما وأبداً الحصن والقوة ، وسيظلون دائما محافظون على وفائهم ومسئولياتهم ويضحون بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن وحماية شعب مصر وصون أمنه القومى والحفاظ على أراضه .