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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وجاء نص البرقية: "يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسوان بأصدق التهانى القلبية وأرق الأمنيات الطيبة  ، أعاده الله على سيادتكم وعلى الشعب المصرى العظيم بمزيد من التقدم والإزدهار، داعياً المولى عزوجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية ، وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وتقدمها".

وبعث محافظ أسوان ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وأيضاً للفريق أول محمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية .

وأكد محافظ أسوان على أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائما وأبداً الحصن والقوة ، وسيظلون دائما محافظون على وفائهم ومسئولياتهم ويضحون بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن وحماية شعب مصر وصون أمنه القومى والحفاظ على أراضه .

برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك ذكرى العاشر من رمضان أخبار محافظة أسوان