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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الصحة الفلسطينية: المرضى والطواقم الطبية بمجمع الشفاء بغزة يواصلون صيامهم لليوم الثاني دون إفطار

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن المرضى والطواقم الطبية المحتجزين داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة يواجهون ظروفًا إنسانية صعبة، حيث يواصلون صيامهم لليوم الثاني على التوالي دون إفطار، وذلك بسبب نقص الماء والغذاء نتيجة الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ناشدت وزارة الصحة في بيان لها كافة المؤسسات الأممية للتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المرضى والجرحى والطواقم الطبية داخل المستشفى، مؤكدة أن استمرار الحصار يُهدد حياة العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة.

حصيلة العدوان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق من اليوم عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، مما أسفر عن استشهاد 93 شخصًا وإصابة 142 آخرين. وارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 31819 شهيدًا و73934 إصابة.

كما دعت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري في غزة، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار المفروض على القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمرضى والجرحى.

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