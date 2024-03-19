الزمالك يستقر على تدعيم 4 مراكز في الميركاتو الصيفي

استقرت لجنة الكرة بالزمالك على ضرورة تدعيم الفريق الأبيض بصفقات قوية سوبر في الصيف المقبل، وأبرز المراكز في حراسة المرمي، والظهير الأيسر في ظل تقدم محمد عبدالشافي في العمر، فضلًا عن إصابته، حيث يتواجد في هذا المركز أحمد فتوح فقط، بالإضافة لمركز الظهير الأيمن، والمهاجم، حيث ستقوم إدارة الزمالك بالتعاقد مع مهاجمين محلي وأفريقي على أقل تقدير.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهتي فريق فيوتشر في ذهاب وإياب دور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث ستقام المباراة الأولي يوم 31 من شهرمارس الجاري، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 7 أبريل المقبل.

ويدير لقاء الذهاب بين الزمالك وفيوتشر طاقم تحكيم مغربي بقيادة جلال جيد، حكمًا للساحة، ويعاونه لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد مساعدين، وكريم صبري حكمًا رابعًا، بينما يتواجد المغربي سمير قزاز، كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه زكريا برنيسي، كما اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجيبوتي يعقوب علي إلمي، مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكم الجزائري جمال حيمودي.