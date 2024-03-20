8 لاعبين مرشحون للرحيل عن الزمالك فى الميركاتو الصيفي

اتفقت إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على وضع مجموعة من اللاعبين تحت الاختبار في الموسم الحالي محليًا وأفريقيًا، وذلك للحكم عليهم قبل رحيلهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أول وثاني اللاعبين تحت الاختبار، هما ثنائي خط الدفاع محمود علاء ومصطفى الزناري، حيث شهدت الفترة الماضية تراجعا في مستوى الثنائي، مما دفع المدير الفني للاعتماد بشكل أكبر على حسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي في هذا المركز، لعدم قدرة الثنائي على إقناع الخواجة البرتغالي.

وفي وسط الميدان، يأتي سيف جعفر ومحمد أشرف «روقا» على رأس اللاعبين الذين سيختبرهم المدير الفني قبل إبلاغ الإدارة بقرار رحيلهم أو استمرارهم، بينما نجح نبيل عماد «دونجا» في إقناع المدرب وحجز مكانه أساسيًا، مع الثنائي محمد شحاتة وزياد كمال، صفقات الزمالك الجديدة التي انضمت في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وفي الهجوم يأتي الرباعي، التونسي سيف الجزيري، والسنغالي إبراهيما نداي، والبنيني سامسون أكينولا، وناصر منسي، ضمن أبرز اللاعبين المرشحين للرحيل حال عدم نجاحهم في الظهور بمستوي مميز في باقي مباريات الزمالك المُقبلة بالدوري وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، ولم يستطع الرباعي حتى الآن في إقناع المدير الفني بقدراتهم الفنية وستشهد الفترة المقبلة خضوعهم لاختبار فني من أجل تقييمهم بشكل نهائي.