قومي المرأة يطلق صفحة رسمية لمكتب الشكاوى على "فيسبوك وإنستجرام"

أطلق المجلس القومي للمرأة عبر صفحته الرسمية لمكتب شكاوى المرأة على موقعى "فيسبوك ، انستجرام "بعنوان "مكتب شكاوى المرأة 15115" ، والتى تهدف الى توضيح اختصاصات المكتب ودوره في حل المشاكل القانونية والاجتماعية والنفسية التي تواجه المرأة المصرية، ومساعدتها في الحصول على حقوقها من خلال فروع المكتب في محافظات الجمهورية، إلى جانب التوعية بحقوق المرأة المصرية القانونية في كافة المجالات .



وتوضح الصفحة طرق التواصل مع المكتب للحصول على الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، سواء من خلال الاتصال على الخط المختصر 15115 أو من خلال المقابلة الشخصية في فروع المكتب ال ٢٧ بالمحافظات ، أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 01007525600.

وتستقبل الصفحة الرسمية للمكتب الشكاوى والاستفسارات المختلفة من الجمهور ، و التى سيتم الرد عليها من خلال المتخصصين .



جدير بالذكر تشمل اختصاصات المكتب ١٢ اختصاص وهي : مسائل الاحوال الشخصيه "الولايه علي النفس" مسائل ،الاحوال الشخصيه "الولايه علي المال"جرائم العنف والتمييز والحرمان- جرائم تقنية المعلومات ،جرائم الاتجار في البشر- الهجرة غير الشرعية-طلبات تنفيذ الاحكام،شكاوى العمل، استحقاق المواريث ،خدمات الحكومة والاوراق الثبوتية،الحقوق الاجتماعية و الاقتصاديه و الثقافيه ،الدعم النفسي والمشورة الأسرية، الشكاوي الاستثنائيه.