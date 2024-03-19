رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع لجنة المنشآت الجامعية لشهر مارس

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع لجنة المنشآت الجامعية لشهر مارس ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومدير مركز الاستشارات الهندسية، وعمداء الكليات المعنيين والامناء المساعدين ومديري عموم الشئون الهندسية والصيانة و المالية والقانونية والتخطيط والمتابعة والاحتياجات.

بدء الدكتور أحمد القاصد الإجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة والأمة الإسلامية بشهر رمضان ، وذكري العاشر من رمضان داعيا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يديم علي مصر وشعبها الأمن والأمان .

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور ناصر عبد الباري بصدور القرار الجمهوري بتعينه نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،كما وجه التهنئة لرئيس الإدارة المركزية سعاد بيومي والامناء المساعدين أشرف النطاط وامل النجار ،ومديري العموم الجدد من أعضاء اللجنة، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم .

واشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن اللجنة استعرضت تقرير الإدارة العامة للشئون الهندسية حول الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري العمل بها والمدرجة بخطة الجامعة ، ونسبة الإنجاز في كل مشروع، والموقف المالى لها.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى العمل بها ومنهااستكمال تعلية مدخل كلية الطب والموقع العام وتعلية مستشفى الطوارئ، ومبنى العيادات الخارجية، وإستكمال مبني كلية طب الأسنان والعيادات الخارجيةبها ، و المكتبة المركزية بكلية الصيدلة والمدرجات ، و مباني ا لمدرجات ببعض الكليات ومبنى الصالات متعددة الأغراض بالتربية، وصيانة المعهد الفنى للتمريض.

كما تم خلال اللجنة استعراض الموقف التنفيذى لأعمال الصيانات بالكليات ووحدات الجامعة المختلفة وأعمال الاحلال والتطوير والترميمات.

كما استعرض رئيس الجامعة الموقف التنفيذى لجامعة المنوفية الأهلية ونسبة الإنجاز حتى الآن، و أعمال المدينة الطبية، و نقل أصول وملكية أرض الجامعة بمدينة السادات مساحة 200 فدان.

كما تابع "القاصد" اعمال لجنة متابعة توثيق جميع أملاك الجامعة بنطاق المحافظة وخارجها مؤكدا علي أهمية توثيق وحصر ممتلكات الجامعة للحفاظ علي أصولها .