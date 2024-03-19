رئيس مجلس إدارة "حلوان للأجهزة المعدنية": شركات مع القطاع الخاص لسد احتياجات السوق

قال المستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي إن المهندس محمد أيمن عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) عقد اجتماعاً اليوم مع عدد من العاملين بالشركة يمثلون قطاعاتها المختلفة وذلك بحضور قيادات الشركة.

جاء ذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وإشراكهم في عملية صُنع القرار والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع.

وأكد أيمن أهمية النهوض بالشركة والحفاظ على مكانتها كواحدة من الصروح الصناعية الهامة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والرائدة في إنتاج الأجهـزة المنزليـة فـى الشرق الأوسـط.

كما أكد على تجديد الدماء والعمل على تعيين رؤساء مجالس إدارات جدد للشركات التابعة حال الحاجة لذلك من أجل العمل على تطوير الأداء لهذه الشركات.

واستعرض خلال اللقاء ملخص الموازنة التخطيطية وأهداف الشركة للفترة المقبلة وخطة العام المالي المستهدفة، مؤكداً أن الجميع مسئولون عن نجاح الشركة في تحقيق مساعيها، مشدداً على ضرورة بذل أقصى جهد ممكن لإعلاء اسم الشركة خاصةً و دعم تعزيز كافة الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تذليل أي عقبات قد تطرأ على العملية الإنتاجية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 360 الحربي) خلال لقائه بالعاملين إلى الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وما تم عقده خلال الفترة الماضية من شراكات تعاونية جديدة مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص لسد احتياجات السوق من مختلف المنتجات المدنية التي تخدم المواطن؛ ومنها توقيع عقد تصنيع مشترك مع شركة "ميزوها" اليابانية لإنتاج جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 16 لتر مياه صالحة للشرب/ يومياً وكذا توقيع عقد شراكة مع شركة "تريديكس" لإنتاج الأجهزة الكهربائية الصغيرة، مشدداً على وجوب الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها.

كما حرص رئيس مجلس إدارة الشركة على الإستماع لمطالب العاملين واستفساراتهم وكذا مقترحاتهم بشأن العملية الإنتاجية وتم الرد على هذه الاستفسارات والتوجيه بدراسة مطالب ومقترحات العاملين بواسطة المختصين.