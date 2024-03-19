غدا.. بداية الربيع ظاهرة فلكية يتساوى فيها الليل مع النهار

نشهد غدا الأربعاء، الموافق 20 مارس، ظاهرة فلكية فريدة وهي ظاهرة تتكرر مرتين فقط كل عام و هي ظاهرة الاعتدال الربيعي التي يكون خلالها نهار وليل الأرض متساويين في الطول ما ينتج عنه 12 ساعة من ضوء النهار و12 ساعة من الليل .

ويستعد الكثير ممن لا يحبون فصل الشتاء لاستقبال فصل الربيع؛ لأن غدًا هو نهاية فصل الشتاء فلكيًا في مصر.

ونبدأ استقبال فصل الربيع الذي تبدأ فيه الحرارة بالارتفاع واعتدال درجات الحرارة واتجاه إلى الأجواء المعتدلة.

ويسبق فصل الصيف فصل الربيع الذي يعد من الفصول المحببة لدى الكثيرين بسبب بداية اعتدال درجات الحرارة وتفتح الزهور وهو أجمل الأوقات للذهاب إلي الحدائق والاستمتاع بها بعيدآ عن حرارة الصيف وبرودة الشتاء.

كما يشهد المناخ في مصر خلال فصل الربيع تقلبات في الجو نتيجة لنشاط رياح الخماسين وهي رياح جنوبية شرقية فصلية جافة وحارة تأتي من الصحراء الكبرى محملة بآلاف الأطنان من الرمال تصل إلى مصر وبلاد الشام ومنطقة شبه الجزيرة العربي وتحد من مدى الرؤية بشكل كبير حتى إنها تصل إلى درجة الانعدام تماما في بعض الأحيان؛ إذ تحجب نور الشمس وتكون جافة وتتميز بشدة لهيبها وحرارتها المرتفعة.