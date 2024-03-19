ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة (ROYAL O) والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 157 م وعرضها 25 م القادمة من اوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر ب 10768 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3442 طنا تشمل: 905 أطنان ملح معبأ و 1673 طن رمل صب و150 طنا كلينكر و714 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33427 طنا تشمل: 11060 طن قمح و 8274 طن خردة و2112 طن حديد و1000 طن زيت طعام و5422 ذرة و752 طن خشب زان و3620 طن سكر و497 فول صويا و2092 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 690 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 555 حاوية مكافأة وعدد الحاويات الوارد 224 حاوية مكافأة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 618 حاوية مكافأة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65612 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120647 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 3622 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي والقليوبية وامبابة، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادما من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروج عدد 4954 شاحنة.