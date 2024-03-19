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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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"الحج" السعودية تقرر إتاحة أداء العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الحج والعمرة
الحج والعمرة
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قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن وزارة الحج والعمرة أتاحت أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف لضيوف الرحمن القادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات من جميع أنحاء العالم، وجاء ذلك من خلال بيان وزارة الحج والعمرة تحت شعار مهما كان نوع التأشيرة تستطيع أداء العمرة.

وأضاف حنفي أنه جاء ذلك تسهيلًا على ضيوف الرحمن، يتمكن جميع حملة التأشيرات من أداء المناسك، ويشمل ذلك تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية ، وتأشيرة العبور (الترانزيت) ، وتأشيرة العمل ، والتأشيرات السياحية الإلكترونية.

واختتم حنفي أنه لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف بسهولة ويسر يجب على الزائر تحميل تطبيق (نسك)، واستخراج تصريح أداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة من التطبيق، والإلتزام بالحضور في الوقت والتاريخ المحددين، والإلتزام بالإجراءات والإرشادات التي أعلنت عنها قوات أمن العمرة تحت شعار (يسر وطمأنينة).

الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أداء مناسك العمرة تأشيرة الزيارة