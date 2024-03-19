برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بعد إعلان الحكومة توافر السلع وانخفاض الأسعار

طالب النائب محمد سعد عوض، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن توافر السلع وانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عوض، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أن توافر السلع وانخفاض الأسعار جاء نتيجة الإفراج عن البضائع وتوافر الدولار بعد استلام أول دفعة من تمويل مشروع رأس الحكمة.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالنواب، أن الإفراج عن البضائع سيسهم بشكل كبير في انتعاش حركة الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد توفير مستلزمات الانتاج الخام.

وأشار عوض، إلى أن الدولة المصرية بدأت برنامجا للإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي لتوطين صناعات وخطوط إنتاج مع توفير العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء واستمرار تفقد النقد الأجنبي، مما يحدث طفرة في الاقتصاد الوطني.

ولفت عضو صناعة النواب، إلى أن أسعار السلع الأساسية تؤثر على معدلات التضخم، حيث إنه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما يسهم في إحداث العديد من التأثيرات السلبية.