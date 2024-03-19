أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024

الثلاثاء 19/مارس/2024 - 09:14 ص

انخفضت أسعار الدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 19 مارس 2024، وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع المقدار 5 جنيهات، لتسجل 100 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 116 جنيها للكيلو الواحد.

كما سجلت أسعار الدواجن الأمهات 83 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها للكيلو، كما انخفض سعر الدواجن الساسو لتسجل 110 جنيهات، لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 83 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها.

وتراوح سعر كيلو البانيه من 200 : 250 جنيها، كما تراوح كيلو الأوراك ما بين 90 : 105 جنيهات للكيلو.

وتتراوح أسعار الكبد والقوانص ما بين 90 : 100 جنيه للكيلو، بينما تتراوح اسعار الأجنحة ما بين 45 : 60 جنيها.

وانخفض سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من 140 : 145 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 138 : 145 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك نحو 150 جنيها.