"تغير المناخ": انتهاء فصل الشتاء رسميًا خلال يومين

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، أن فصل الشتاء سينتهي رسميا في مصر خلال يومين ، ويبدأ ربيع 2024 ، و ستكون البداية الرسمية لفصل الربيع هذا العام، يوم الخميس 21 مارس 2024، وسيستمر فصل الربيع 92 يوما، أي حتى بداية فصل الصيف، والذي سيوافق يوم الجمعة 21 يونيو 2024.

وأوضح فهيم ، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن بداية الربيع ستكون بداية باردة ليعيد للأذهان أن الشتاء لم ينته ثم ما يلبث أن ينقلب الوضع إلى صيف مبكر ، بعد أيام قليلة وهكذا الربيع لم يعد هذا الفصل الهادئ المعتدل .

وأشار فهيم إلى أن فصل الربيع سيشهد جميع المظاهر المناخية وهي زيادة في درجة حرارة النهار ودفء ليلاً وبدون عودة للأجواء الباردة مرة ثانية الا مناوشات يائسة قبل دخول الصيف، وبداية الإحساس بحرارة الجو فى أواسط النهار ، وزيادة كبيرة فى الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة والندى الغزير صباحاً، وزيادة فرق درجات الحرارة بين النهار والليل.