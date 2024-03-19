اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار.. تعرف على حقوقك في قانون حماية المستهلك

سعى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، للحفاظ على عدد من الحقوق الأساسية للمستهلك وتتمثل في:
* حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
* الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
* الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات .
* الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
* الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
* الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
* الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.