اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار.. تعرف على حقوقك في قانون حماية المستهلك

سعى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، للحفاظ على عدد من الحقوق الأساسية للمستهلك وتتمثل في:

* حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.

* الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

* الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات .

* الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.

* الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

* الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

* الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.