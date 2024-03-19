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الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار.. تعرف على حقوقك في قانون حماية المستهلك

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سعى قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، للحفاظ على عدد من الحقوق الأساسية للمستهلك وتتمثل في:

* حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.

* الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

* الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات .

* الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
 * الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

* الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

* الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.

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