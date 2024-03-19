روسيا: لا يوجد أسسا لحوار استراتيجي مع الولايات المتحدة

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن روسيا لا ترى أساسا لحوار استراتيجي مع الولايات المتحدة إلا في حال إعادة الولايات المتحدة والناتو النظر في النهج المعادي لبلادنا.

وقال بوليانسكي خلال جلسة مناقشات مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع نزع السلاح النووي والحد من انتشاره أمس الاثنين: "أما بخصوص مسائل الحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، الرامي إلى عقد اتفاقيات جديدة للرقابة على الأسلحة الصاروخية والنووية، فلا يمكن فصلها عن السياق السياسي والعسكري العام".

وتابع: "لا نرى أي أساس لمثل هذا العمل في ظروف محاولات الدول الغربية لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا ورفضها احترام مصالحنا الحيوية. ولن يكون أي تعامل في هذا المجال ممكنا، إلا في حال إعادة الولايات المتحدة والناتو النظر في النهج المعادي لروسيا واستعدادهما للدخول في حوار شامل مع مراعاة كافة العوامل الهامة للاستقرار الاستراتيجي مع التركيز على إزالة الأسباب الأساسية لتناقضاتنا الجذرية في مجال الأمن".

وأشار إلى أن روسيا ستنظر إلى الأعمال، وليس إلى "الأقوال والدعوات الفارغة"، مضيفا أن الأعمال "تدل على عدم اهتمام الولايات المتحدة وحلفائها بأي حوار جدي".

وأكد بوليانسكي أن روسيا منفتحة على "حوار بناء مع كل الدول التي تهتم بالتوصل إلى تفاهمات توافقية حول سبل إيجاد المقدمات لمواصلة نزع السلاح النووي".