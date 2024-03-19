شريحة ذكاء اصطناعي جديدة تغزو الأسواق تحسن من العمليات الإنتاجية

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها، عن شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة "بلاك ويل بي 200"، الصادرة من شركة "إنفيديا"، والتي أعلنت عنها الشركة في مؤتمرها السنوي أمس الاثنين، وستكشف الأيام القادمة إذا ما كانت ستساعد هذه الشريحة الشركة في الحفاظ على مكانتها بعدما غزت العام الماضي السوق بانتاج وبيع الشرائح، حيث استحوذت على 80% من الحصة العام خلال العام الماضي.

وتأتي الشريحة الجديدة بمواصفات عديدة، فهى نتاج دمج شريحتين من شرائح "إنفيديا" السابقة، كما تحتوي الشريحة الجديدة على 208 مليار مقاوم للنقل، أي أكثر من ضعف الموجودة في الشريحة السابقة للشركة وعددها 80 مليارًا.

ويمكن لجميع هذه مقاومات النقل الوصول إلى الذاكرة المتصلة بالشريحة في نفس الوقت تقريبا، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية.

وتتوقع الشركة أن، يستخدم كبار العملاء كأمازون وجوجل ومايكروسوفت وتسلا هذه الشريحة الجديدة لما تمتلكه من إمكانيات تسهل عليهم مجالات عملهم.

ويضم هذا الاصدار الجديد عدد 72 شريحة من شرائح الذكاء الاصطناعي و36 معالجًا مركزيًا ويحتوي على 600000 جزء ويزن 1361 كيلوجرامًا.

ولكن برغم كل هذا التطور فمن المتوقع، انخفاض حصة الشركة في السوق خلال عام 2024، وذلك بسبب ظهور منافسين جدد كإنتل وأدفانسد مايكرو ديفايسيز.