سماع دوي انفجارات في أجواء محيط العاصمة السورية دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات عنيفة في أجواء محيط العاصمة السورية دمشق.

وأعلن المرصد السوري، منذ قليل، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدف بها محيط منطقة يبرود بريف دمشق.

كما أضاف، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للطيران الإسرائيلي في سماء العاصمة السورية دمشق ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو خسائر مادية حتى الآن.

يوم الأحد الماضي، أعلن الجيش السوري عن إصابة جندي سوري نتيجة قصفات صاروخية إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان المحتلة باتجاه عدة مناطق داخل الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجومًا جويًا استهدف عدة نقاط في المنطقة الجنوبية من الجولان المحتل، وأوضح أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من اعتراض بعض الصواريخ، وسقط عدد آخر على اهداف في سوريا، استشهد على إثرها جندي سوري بالإضافة إلى بعض الخسائر المادية.