فلسطين.. وصول عدد من الإصابات المستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال لمنزل وسط رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بوصول عدد من الإصابات للمستشفى الكويت في رفح الفلسطينية جراء استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا لعائلة جرغون في مخيم الشابورة وسط رفح.

واستشهد اليوم، 6 فلسطينيين وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، أصيب طفل فلسطيني جراء قصف طائرات الاحتلال خزان مياة يعود لعائلة العمور قرب مفترق صوفا جنوبي شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ الإبادة الجماعية بقطاع غزة باستخدام جميع آلات الحرب البرية والبحرية والجوية، منذ السابع من اكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد أكثر من 31،726 مواطنا، معظمهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 73،792 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.