كندا: قلقون من الهجوم الإسرائيلي المزمع على رفح

عبر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس الإثنين، عن قلقه إزاء الهجوم الإسرائيلي المزمع على مدينة رفح، بجنوب غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بيني غانتس.

وفي وقت سابق، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جيمي ماكجولدريك، إن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيعرقل توزيع المساعدات في غزة لأنه لن يكون بوسع المنظمة تجهيز إمدادات كافية للنازحين الفارين من تلك المنطقة.

وأضاف، في حديثه للصحفيين في جنيف، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من القدس، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليس بوسعه التخطيط لعملية مساعدات لغزة لأكثر من يومين أو 3 أيام مقبلة بسبب الظروف التي وصفها بأنها غير واضحة وغير مستقرة.

وقال: «سيكون سيناريو صعبا حقا بالنسبة لنا أن نتصور احتمال إجبار مئات الآلاف من الناس على مغادرة رفح بسبب التوغل».

وتابع: «لسنا في وضع يسمح لنا بوضع خطة طوارئ للتعامل مع ذلك، ولسنا في وضع يسمح لنا بتوفير المأوى والمواد والغذاء والإمدادات الطبية والمياه على وجه الخصوص ستكون مشكلة حقيقية بالنسبة لنا».