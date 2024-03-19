سلمى أبو ضيف تتسبب في دخول انتصار والدتها المستشفى بـ"أعلى نسبة مشاهدة"

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة سلمى أبو ضيف، وظهرت شيماء ( سلمى أبو ضيف) وهي تقابل حسن( يوسف عمر) ويبلغها أنه تقدم لخطبتها من والدها ( محمد محمود).

وتدخل والدة شيماء المستشفى ( انتصار) بسبب رؤيتها لفيديو لابنتها شيماء (سلمى أبو ضيف) على تيك توك، وتعتذر شيماء من والدتها وتبرر لها سبب وجودها على التيك توك والسوشيال ميديا.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يوميًا علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل

وتصدرت سلمى أبو ضيف الترندات قبل رمضان مع عرض حلقات مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.