انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شركة استيراد وتصدير بمدينة 6 أكتوبر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شركة استيراد وتصدير لبن أطفال بمدينة 6 أكتوبر، وفحص الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات المباحث حول الحريق.

عرف الحريق بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن تابع لشركة استيراد وتصدير لبن أطفال بمدينة 6 أكتوبر.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.