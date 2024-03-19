بالأسماء| بينهم 3 أطفال.. إصابة 8 في انقلاب تروسيكل بالوادي الجديد

أصيب 8 أشخاص، بينهم 3 أطفال، في حادث مروري، اليوم الاثنين، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب تروسيكل بمدخل قرية " عزب القصر " بالقرب من محطة الوقود بمدخل القرية، التابعة لمركز الداخلة، أسفر عن إصابة كل من ليلي محمد محمد عبد العال، 32 عامًا، إحسان حسين سيد، 50 عامًا، حمدي محمد محمد، 23 عامًا، أمير حمدي محمد، 8 أعوام،هنا حمدي محمد، 7 أعوام، ناهد محمد محمد، 35 عامًا،هبة جمعة علي، 18 عامًا، محمد جمعة علي، 10 أعوام.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.