باحث في العلاقات الدولية: رغبة سودانية لتعزيز التعاون الثنائي مع روسيا

قال عبدالرحيم التاجوري، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، إن دولة السودان تتأثر سلبًا بما يحدث في ليبيا والصومال وتشاد واليمن من صراعات واشتباكات، بالإضافة إلى ما يحدث في منطقة البحر الأحمر الاستراتيجية.

وأضاف التاجوري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الغد”، أن أمريكا دائما ما تسعى لمد نفوذها في نطاق حضورها العسكري بمياه البحر الأحمر، مستغلةً الأوضاع التي تحدث في اليمن وراغبةً أيضا في تعزيز نفوذها هناك، موضحا أن ما يحدث من صراعات مسلحة في السودان أصبح ملعبًا رئيسيًا للقوى العظمى لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية.

ولفت إلى أن الصراع القائم حاليا بين القوات المسلحة بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو، تبرز كأحد مظاهر التداخل الواسع للمصالح التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة، مؤكدا أن دولة مثل السودان تعتبر نقطة محورية في خارطة الصراعات الأفريقية، إذ تتقاطع المصالح العالمية وتشتبك داخل أراضيه.

وأوضح أن تواجد الأمريكيين وحدهم في السودان من المحتمل أن يُفاقِم الوضع، مشيرا إلى أنه من الضروري وجود دعم إقليمي متنامي لتحقيق التوازن، وأن الرأي الإقليمي يميل بشكل إيجابي نحو التعاون مع روسيا، حيث تُسانده دول رئيسية في المنطقة مثل مصر، تركيا، والسعودية، إلى جانب قوى داخلية سودانية، هذه الدعائم تستدعي الحاجة إلى تعاون دولي متماسك بهدف ضمان مستقبل واعد ومستقر للسودان وللمنطقة في مجملها.

وأكد أن التحولات السياسية في السودان أدت إلى تأخير المشروع، ولكن الموقف المُعبر عنه يوحي بأنه قد يكون هناك قبول متزايد لفكرة التعاون مع روسيا كقوة دولية، وهو ما يشير إلى أن السودان يسعى جديًا لتعزيز العلاقات مع موسكو.