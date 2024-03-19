انعقاد ملتقى الفكر للأئمة بمسجد ناصر الكبير بالفيوم بعنوان "حفظ الجميل"

أقيمت اليوم الإثنين ٨ رمضان ١٤٤٥هــ الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٤م، ثامن فعاليات ملتقى الفكر للأئمة بمسجد ناصر الكبير بالفيوم، بعنوان: "حفظ الجميل"، جاء ذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبرعاية كريمة من الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة بالفيوم، وذلك بحضور الدكتور وليد الشيمي وكيل كلية دار العلوم بالفيوم سابقا محاضرا، وفضيلة الشيخ جمعة عبد الفتاح إمام المسجد محاضرا، وذلك في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.



وخلال اللقاء أشار العلماء إلى أهمية الأخلاق في الإسلام، وأن الدين جعل من الأخلاق قاعدة لسلوك المسلم الصحيح، حيث قال نبينا (صلى الله عليه وسلم):"إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ"، وقال (صلى الله عليه وسلم):"أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا".



موضحين أنه من مبادئ الإسلام وأخلاقه:حفظ المعروف ورد الجميل، ومقابلة الإحسان بالإحسان، والمكافأة للمعروف بمثله أو أحسن منه والدعاء لصاحبه؛ حيث قال تعالى: " هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم):"لاَ يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ"، وقال(صلى الله عليه وسلم):"وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ"؛ فعندما ننظُر في سيرة النبي(صلى الله عليه وسلم)،نجد أنه كان أكثر الناس اعترافًا بالجميل وحفظًا وإقرارًا بالفضل،حتى مع غير المسلم، وعلينا أيضًا الاعتراف بالجميل لولدينا لقوله تعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"،وكل من له الفضل علينا.

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