النائب مدحت الكمار: القمة المصرية الأوروبية أكدت أن استقرار مصر ركيزة أساسية للعالم

قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن القمة المصرية الأوروبية، أرسلت بالكثير من الرسائل السياسية والاقتصادية داخليا وخارجيا، في مقدمتها أن مصر ركيزة أساسية، ولا يمكن التخلي عنها واستقرارها ضرورة للعالم وأوروبا.

ولفت الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية بالقاهرة، جاء كفرصة سانحة لاستعراض الأوضاع الاقليمية في ظل التوترات المتصاعدة على المستوى العربي بسبب الحرب الدائرة على قطاع غزة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته وبحث كافة السبل للجوء لمائدة التفاوض من أجل انقاذ ما تبقى من قطاع غزة ووقف العدوان الذي يقوم به الاحتلال لافتا أن هناك تطابق تام بين المواقف المصرية والأوروبية بخصوص ضرورة وقف العدوان وارسال المساعدات للحيلولة دون المجاعة في غزة.

وأشار نائب القليوبيه، إلى أن العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي شهدت في السنوات الاخيرة، نقلة حقيقية ومرحلة ازدهار على مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتدشين العديد من الشراكات في مختلف المجالات على رأسها مكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي والطاقة، والهجرة، وغيرها وجاءت القمة لتفتح كل هذه الملفات وغيرها.

واختتم النائب مدحت الكمار، أن القمة المصرية الاوروبية، نقلة حقيقية في العلاقات بين الجانبين، وتؤكد على قوة الدبلوماسية المصرية وعلاقاتها المتفردة على الصعيد العالمي مع مختلف القوى.