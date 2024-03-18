بعد شكاوى على الفيس بوك| إصلاح الإشارة المرورية بميدان المحكمة.. وإزالة تلفيات طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

قامت اجهزة الأمن بالقاهرة بإصلاح الإشارة المرورية بميدان المحكمة بمنطقة مصر الجديدة بعد شكوى مواطن على "فيس بوك".

تعود الواقعة بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعطل الإشارة المرورية بميدان المحكمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وإضطلعت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم إصلاح الإشارة المرورية بالمنطقة محل الشكوى.

كما قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعني من أصلاح لطبقة الأسفلتية بمحيط مسجد ليلة القدر بطريق (مصر / الإسماعيلية الصحراوى) .

تعود الواقعة بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن وجود تلفيات بالطبقة الأسفلتية "حفرة" بمحيط مسجد ليلة القدر بطريق (مصر / الإسماعيلية الصحراوى) تجاه القاهرة، مما يتسبب فى حدوث تلفيات بإطارات السيارات.

وإضطلعت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم إجراء الصيانة اللازمة للطبقة الأسفلتية بالمنطقة المشار إليها وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.