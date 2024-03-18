توزيع 3 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم

سلمت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الإثنين (3) طن من اللحوم إلى مديرية التضامن الاجتماعي،وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وجاء ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية، وبالتعاون بينها وبين وزارة التضامن الاجتماعي.



وشدد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم على أهمية التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين؛لأن هذا إنما هوحقهم علينا وعلى المجتمع،كما قام بتوجيه الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الدائم للأسر الأولى بالرعاية ليس في مصر وفقط وإنما لإخواننا في غزة وفلسطين، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.



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